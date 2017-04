IAAF: "Moeilijk te begrijpen hoe de aanstelling van Isinbajeva de Russen kan helpen"

Isinbajeva kwam in december 2016 aan het hoofd van het Rusada. Isinbajeva kwam in december 2016 aan het hoofd van het Rusada.

De internationale atletiekfederatie IAAF is teleurgesteld in Rusland. Volgens een nieuw rapport, dat vandaag werd voorgesteld, heeft Rusland te weinig progressie gemaakt in de strijd tegen doping. Ook Jelena Isinbajeva, hoofd van het Rusada, krijgt de wind van voren.