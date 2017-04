Drie atleten doen recordpoging marathon op 6 mei

De drie atleten zullen de hele afstand van 42,195 kilometer gebruik kunnen maken van gangmakers. "Er zijn wel twintig 'hazen' beschikbaar. Die wisselen elkaar af tot aan de finish. Op alle manieren proberen we die magische grens te doorbreken", zegt de Nederlandse sportmanager.

Het huidige wereldrecord is in handen van de Keniaan Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn eindigde in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden.