Hackers van Fancy Bears slaan dit keer toe bij IAAF

De Internationale atletiekfederatie IAAF is in februari het slachtoffer geworden van hackers. Wellicht zijn de hackers daarbij in het bezit gekomen van vertrouwelijke informatie. "We bieden onze excuses aan aan de atleten", klinkt het bij de IAAF.