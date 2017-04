Tola liep in Rome de op een na snelste tijd in de Italiaanse hoofdstad. Hijfinishte in 2u 7' 30". De Kenianen Dominic Ruto werd tweede. Benjamin Bitok kwam als derde over de eindstreep.

Bij de vrouwen waren de bloemen net als vorig jaar voor Tusa. Ze liep 2u 27' 21" en haalde het voor haar landgenotes Mestawot Tadesse en Abeba Tekulu Gebremeskel.