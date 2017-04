Keniaanse Jepkosgei loopt 4 wereldrecords in één klap

Het wereldrecord op de halve marathon was sinds februari van dit jaar in handen van Peres Jepchirchir, die op de snelle omloop in Ras al-Khaimah (V.A.E.) 1u05'06" had gelopen.

Jepkosgei was die dag derde geëindigd, maar in Praag kon de 23-jarige Keniaanse zichzelf nog eens overtreffen. 1u04'52" is de nieuwe toptijd op de halve marathon bij de vrouwen.

Onderweg naar haar record vestigde Jepkosgei trouwens nog drie andere records: op de 10 km (30'05" of 16 tellen sneller dan Paula Radclifffe in 2003), de 15 km (45'37" of meer dan een halve minuut sneller dan Florence Kiplagat in 2015) en de 20 km (1u01'25", waarmee ze opnieuw Jepchirchir onttroont).