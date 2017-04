Turkse Bulut verliest gouden medaille van Olympische Spelen 2012

Bovendien kwam vorige week ook de Zweedse (met Ethiopische roots) Abeba Aregawi, de vijfde uit de finale, in opspraak in een nieuwe dopingaffaire.

Ook de nummers 7 en 9 uit de olympische finale, de Russinnen Jekaterina Kostetskaja en Natallia Karejva, zijn ondertussen geschorst wegens het gebruik van verboden middelen.

Naast Bulut verliest ook haar landgenote Elvan Abeylegesse diverse medailles. Ze testte positief bij een heranalyse van haar staal op het WK in 2007. Daardoor worden al haar resultaten tussen 25 augustus 2007 en 25 augustus 2009 geannuleerd.

Ze verliest zo haar zilveren plakken op het WK in Osaka (op de 5.000m) en op de Spelen in Peking (op de 5.000 en 10.000m). Haar Europese titels op beide afstanden (in 2010) mag ze behouden. De 34-jarige atlete wordt ook voor twee jaar geschorst.