Hannes: "Geen nieuw topsportcontract zou niet onlogisch zijn"

Hannes komt nog even terug op de Olympische Spelen van vorig jaar, waar hij zich niet kon plaatsen voor de finale. "Het moesten nog niet mijn Spelen zijn. De gemiddelde leeftijd van het podium was 29 en ik ben nog maar 24. Ik wil nog wel even doorgaan. Ik heb het gevoel dat ik nu pas een nieuwe stap ga zetten."

Brengt de blessure het topsportcontract van Hannes niet in gevaar? "Mijn doelstellingen zijn dat ik dit jaar de WK-finale moet halen en onder de 3'34" lopen. Dat ziet er momenteel moeilijk uit. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat Sport Vlaanderen zal zeggen dat ze ermee stoppen."

"Ik zou dat nochtans wel begrijpen. Het zou niet onlogisch zijn, want vorig jaar was ook al niet ideaal. Maar het hoeft niet per se een ramp te zijn. Ik denk dat ik in de privésector ook wel iets te bieden heb."

"Waar ik heel goed in ben, is mezelf dingen wijsmaken. Op dit moment denk ik eraan om volgend jaar het EK te winnen. Nu klinkt dat absurd, maar ik vind het wel leuk om dat nu voor ogen te houden."