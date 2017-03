Belete kondigt zwangerschap aan: "Maar ik kom terug"

Almensh Belete moest enkele maanden geleden door oververmoeidheid noodgedwongen een pauze inlassen. Aangezien lopen tijdelijk niet aan de orde was, koos ze ervoor een kindje te krijgen. De 27-jarige Belgische met Ethiopische roots wil na haar zwangerschap wel terugkeren als topatlete.

"Het komt nu goed uit, want ik had het al een tijdje moeilijk", legt ze uit. "Maar ik kom zeker terug. Ik wil met nieuwe energie herbeginnen. De marathon blijft een doel voor mij, maar zeker niet meteen. Ik zal eerst weer moeten opbouwen om daarna naar de marathon te gaan."

Belete nam in 2012 deel aan de Olympische Spelen van Londen. Ze strandde er in de reeksen van de 5.000 meter, maar liep er met 15'10"24 wel haar huidig Belgisch record. Op het EK veldlopen werd ze in 2012 en 2014 twee keer vierde.