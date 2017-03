"Zou het BOIC sieren als ze naast excuses ook met compensatie komen"

Wij wilden van het BOIC ook wel eens weten waarom deze zaak zo lang heeft aangesleept. "In 1988 konden we geen andere beslissing nemen, want het Koreaanse laboratorium gaf zowel voor het A- als het B-staal een positief resultaat", zegt Luc Rampaer.

"Maar een paar maanden geleden klopte Ria Van Landeghem opnieuw bij ons aan om deze delicate en pijnlijke zaak opnieuw te bespreken. We hebben het voorgelegd aan professor Van Eenoo en op basis van de nieuwe elementen moeten we ons verontschuldigen."

Blijft het bij deze excuses of zal het BOIC ook voor een financiële compensatie zorgen? "Daar hebben we op dit moment nog niet over gesproken."