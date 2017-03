BOIC biedt 30 jaar later excuses aan aan Ria Van Landeghem

Omdat de analyse niet aan normen voldeed, had het hoofd van het antidopinglaboratorium van Seoel Ria Van Landeghem nooit positief mogen verklaren. Het BOIC bevestigt dat de atlete nooit uitgesloten had mogen worden.

De nu 51-jarige Van Landeghem heeft altijd ontkend doping te hebben gebruikt. Ze werd op basis van procedurefouten ook vrijgesproken door de Vlaamse Atletiekliga en de Internationale Atletiekfederatie. Ondanks die vrijspraak en haar plaats in de top tien van de wereld hield het BOIC Van Landeghem nog twee jaar van de selectielijsten voor internationale competities.

"Die schorsing moet echter als onrechtvaardig beschouwd worden", klinkt het in een mededeling die het BOIC vandaag, bijna dertig jaar na de feiten, uitstuurde. "Het BOIC wil zich dan ook excuseren."

Maar ook de positieve test zelf had nooit als bewijslast mogen dienen. Van Landeghem en het BOIC lieten het dopingstaal de voorbije jaren onderzoeken door experten. Zij stelden vast dat de analyse van het staal niet voldeed aan de minimumvereisten die in 1988 gangbaar waren in de antidopinglaboratoria.

Zo was er mogelijk vervuiling door andere stalen en komt het B-staal niet overeen met het A-staal. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van een positieve test.

"Om deze redenen had het hoofd van het antidopinglaboratorium van Seoel Ria Van Landeghem nooit positief mogen verklaren en dus bevestigt het BOIC dat de atlete nooit uitgesloten had mogen worden van de Spelen in 1988", besluit het BOIC.