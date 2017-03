Fredericks stapt uit onderzoek naar corruptie omdat hij er zelf van verdacht wordt

Verdiende Fredericks een centje aan de toewijzing aan Rio? Verdiende Fredericks een centje aan de toewijzing aan Rio?

Frankie Fredericks is uit de task force gestapt die de Russische dopinginspanningen moet controleren. Fredericks raakte zelf immers in opspraak door een artikel in de krant Le Monde. De Namibiër zou smeergeld ontvangen hebben bij de toekenning van de Spelen aan Rio.