Jacques Borlée: "Jonathan en Kevin gaan niet eeuwig meedraaien"

Jonathan Borlée ontbrak in de finale. Een bewuste keuze. "Jonathan en Kevin gaan niet eeuwig blijven meedraaien. Als ik de jongeren nooit de kans geef om zich te tonen, zal ik nooit weten wat ze kunnen op het hoogste niveau. Ik moet hen voorbereiden op de toekomst."

"Voor Robin Vanderbemden, Julien Watrin en Dylan is dit EK indoor een fantastische ervaring geweest. Robin heeft een heel mooi parcours afgelegd en dat is positief."

"Als ploeg hebben we tien indrukwekkende jaren achter de rug. We waren er altijd bij op het hoogste niveau met veel finales en acht medailles (zie: tabel). Ik denk dat we het enige Europese land zijn dat daarin is geslaagd."