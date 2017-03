Kevin Borlée: "Blij met zilver. Het blijft een medaille"

Kevin Borlée krijgt de Polen net niet te pakken. Kevin Borlée krijgt de Polen net niet te pakken.

Het Belgische estafetteteam is best tevreden met hun tweede plaats op het EK indooratletiek in Belgrado (Ser). "Gezien de omstandigheden mogen we daar blij mee zijn", reageert Dylan Borlée. "Ik kom nog ritme te kort", vult zijn broer Kevin aan.