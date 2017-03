Zagré onterecht gediskwalificeerd: "Ik voel mij bestolen"

Intussen is gebleken dat het systeem niet helemaal op punt stond. Vrijdag, onder meer tijdens de reeksen van de horden, werd een rist atleten uitgesloten na een valse start. Intussen vonden "aanpassingen" plaats en zouden de problemen van de baan moeten zijn.

Voor Zagré komt dat natuurlijk te laat. Onze landgenote liet vrijdag een startsnelheid van 0"097 optekenen, net onder de toegestane limiet van 0"100. Daardoor liep ze een plaats in de halve finales mis.

"Ik voel mij bestolen. Dit is amateurisme", is Zagré scherp. "Dit zijn geen fouten die je op een kampioenschap mag verwachten. Er waren heel wat valse starts. Er werd met groene, gele en rode kaarten gezwaaid. Op de duur wist je het niet meer."

"Wat is gebeurd, is gebeurd. Jammer genoeg krijg ik geen nieuwe kans om de wedstrijd te lopen. Ik probeer wel altijd iets positiefs mee te nemen van de wedstrijd. Ik wist dat ik goed was en dat er nog progressiemarge is."