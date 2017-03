Thiam na Europese titel: "Nu wat studeren voor de examens"

Thiam was in de wolken met haar Europese titel. "Vooral omdat ik vooraf nog twijfelde of ik zou deelnemen", zegt Thiam. "Ik heb een lastige winter achter de rug. Maar ik wilde het EK daardoor niet missen."

"Tijdens de opwarming ’s morgens voelde ik me nochtans niet zo goed. Maar de 60 meter horden waren een fantastisch begin van de dag. En in de volgende drie nummers kon ik die goede start doortrekken. Die waren zo goed als foutloos."