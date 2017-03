Dopingexpert: "Kunt Rusland niet blijven straffen voor fouten uit verleden"

"Ik praat totaal niet goed wat er gebeurd is, maar vroeg of laat zit het er wel aan te komen dat Rusland opnieuw toegelaten wordt. Wanneer is moeilijk in te schatten, want dat is ook sportafhankelijk. In sporten als atletiek en gewichtheffen werd op vrij grote schaal gesjoemeld. Dan moet je wel iets strenger voor zijn."

"Ik merk ook een nieuwe ingesteldheid bij de Russische beleidsmakers, die nu toch schoorvoetend beginnen toe te geven dat het beter kon. Ze zullen wel beseffen dat ze fout bezig waren, wat niet wil zeggen dat ze daar spijt van hebben."

"Ik denk wel dat ze spijt hebben van de huidige situatie. Het besef dat er bij zulke fouten zware sancties volgen, zal hen er wellicht wel van weerhouden om in de toekomst dezelfde fouten te maken. Door het effectieve controlesysteem dat er nu is, zullen atleten ook wel twee keer nadenken om doping te gebruiken."

Krijgen we deze zomer Russische atleten te zien op het WK atletiek, in augustus in Londen? "Gezien de huidige evolutie sluit ik dat helemaal niet uit", besluit Van Eenoo.