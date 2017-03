Thiam voor EK indoor: "Ik wil mijn persoonlijke records verbreken"

De olympisch kampioene zevenkamp won in 2015 zilver op het EK indoor in Praag en is dus één van de favorietes. Toch leeft ze ontspannen toe naar de wedstrijd: "Het is nooit vanzelfsprekend om competities in de winter voor te bereiden, maar ik ben wel tevreden over mijn vorm", zei Thiam.

Door haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio zijn de verwachtingen bij het publiek hooggespannen. "Ik ga doen wat ik altijd doe, en dat is proberen mijn persoonlijke records te breken. Ik weet niet wie mijn concurrenten zijn, dat check ik nooit."

"Ik ga mij dus niet uitspreken over een plaats. Ik weet dat veel mensen een gouden medaille verwachten, maar ik fixeer me niet op een puntenaantal of een plaats. Zo deed ik het in Rio ook. Het is een instelling die ik niet wil veranderen."