De Belgen reizen met een beperkte delegatie af naar Belgrado. Naast Nafi Thiam (vijfkamp) verdedigen ook Anne Zagré (60m horden), Niels Pittomvils (zevenkamp), Jan Van Den Broeck (800m) en de 4x400m-ploeg de Belgische eer. De Belgian Tornados verdedigen hun titel, maar in principe komen slechts twee van drie broers Borlée in actie.

Nafi Thiam reist begin maart dan toch naar Belgrado voor het EK indoor. De olympische kampioene is vroeger dan verwacht in vorm en neemt deel aan de vijfkamp.

Komend weekend vindt in Belgrado het EK indooratletiek plaats. De Belgische 4x400-ploeg verdedigt er zijn titel, in principe met slechts twee van de drie Borlées.

"Ook zonder Kevin of Jonathan ambiëren we het EK-podium"

Europees outdoorkampioen Thomas Van der Plaetsen moet het EK in zaal schrappen. Van der Plaetsen is nog onvoldoende hersteld van een knieblessure.

Van vrijdag tot en met zondag wordt in Belgrado het EK atletiek indoor georganiseerd. Op deze pagina volgen we alle wedstrijden met livestream en volgen we de prestaties van de Belgen op de voet.

