Felix wil pas met pensioen na Tokio 2020

"Ja, ik wil graag lopen in Japan", antwoordde Felix op de vraag of ze nog een Olympische Spelen wil meemaken. "Sport is iets waarvoor ik mij altijd kan opladen. De grootste les die ik inmiddels heb geleerd, is dat ik nu op een slimmere manier kan trainen en daarom minder hoef te lopen."

Felix won al zes olympische gouden medailles: een in Peking (4x400m), drie in Londen (200m, 4x100m en 4x400m) en twee in Rio (4x100m en 4x400m). Ze won ook al drie keer zilver op de Spelen.