Farah wuift alle dopinggeurtjes weg: "Ik ben een cleane atleet"

Er loopt een dopingonderzoek naar Alberto Salazar, de coach van meervoudig olympisch kampioen Mo Farah. "Het is niet leuk dat sommige media me blijven in verband brengen met doping", reageert de Britse atletiekkampioen op Facebook.