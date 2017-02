"Coach van Mo Farah heeft bijna zeker dopingregels geschonden"

Atletiekcoach Alberto Salazar diende zijn atleten een niet-verboden aminozuur toe (L-carnitine). Maar het is wel verboden, als er meer dan 50 milliliter binnen 6 uur wordt toegediend met een infuus. En volgens Usada is het "heel waarschijnlijk" dat Salazar dat gedaan heeft.

Het is de Britse krant The Times die het nieuws onthulde. Het zag een rapport in van USADA, het Amerikaanse dopingagentschap, dat in maart vorig jaar geschreven was. "Salazar heeft bijna zeker de dopingregels overtreden", luidt de conclusie van USADA.