"Ook zonder Kevin of Jonathan ambiëren we het EK-podium"

"Ik houd er mooie herinneringen aan over. Dat toernooi was een beetje mijn springplank naar de Europese scène. Ik kijk er erg naar uit om in Belgrado de 4x400 te lopen", zegt de jongere broer van Kevin en Jonathan.

Voor de individuele 400 meter past Dylan Borlée volgende week in Belgrado. "Ik loop geen individuele competitie, omdat ik mij dit jaar vooral wil focussen op de outdoorwedstrijden."

"Het wordt speciaal om te lopen zonder Kevin of Jo. Zij zijn de motoren van de ploeg. Zij hebben op de 400 meter het pad geëffend en de grote resultaten neergezet. We zullen het zonder een van hen moeten doen, maar we hebben zelfs dan nog altijd een hele goeie ploeg."

"Elke atleet is in vorm en klaar om het maximum voor de ploeg te geven. Ik maak me geen zorgen. Een mooi resultaat is zeker mogelijk. We gaan knokken om op het podium te geraken. Er zijn enkele heel sterke tegenstanders zoals Polen en Frankrijk, maar alles is mogelijk."