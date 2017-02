Coach Thiam: "7.000 punten op zevenkamp in Tokio is doel"

"Ook door haar studies ben ik vrij zeker dat Nafi van alle kampioenen wellicht het minste traint."

"In Rio had ze al beter kunnen doen dan die 6.810 punten. Zonder die elleboogblessure had ze zeker meer punten behaald in het kogelstoten en speerwerpen. En ze had een mindere 200 meter. Dan kom je al snel aan 6.900 punten."

"Maar je hebt enkele jaren nodig om je te verbeteren. Je kunt niet alle nummers tegelijk trainen. Je leert de techniek onderdeel per onderdeel en na 2 of 3 jaar moeten de puzzelstukjes dan samenvallen."

"In Götzis in 2014 behaalde ze 6.500 punten en pas in Rio verbeterde ze haar eigen record tot 6.810. In Tokio 7.000 punten halen is nu het doel." Het wereldrecord in de zevenkamp staat nog altijd op naam van Jackie Joyner-Kersee. Op de OS van 1988 in Seoel behaalde de Amerikaanse 7.291 punten.