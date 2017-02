Topsportcoördinator De Vylder over BK indooratletiek: "Het was ondermaats"

We krijgen meer concurrentie van het hockey. Voetbal is al lang een grote concurrent, maar nu beginnen ook meer meisjes te voetballen. Maar als onze talenten, zoals Thiam en Milanov, goed presteren, zal de atletiek weer aan populariteit winnen.

"Een tweede punt is de ondersteuning van de aankomende toptalenten. We merken dat we goed scoren bij de scholieren, maar dat de resultaten uitblijven als ze doorstoten naar de absolute top."

De Vylder vindt samenwerking zeer belangrijk in de stap van scholier naar prof: "Er is heel wat expertise in Vlaanderen. Als we nu de handen in elkaar slaan, zullen we tot betere resultaten komen."

De Belgische atletiek krijgt ook nog te maken met stevige concurrentie van de balsporten: "We merken de laatste tijd een sterke invloed van het hockey. Ook het voetbal is al lang een grote concurrent, maar nu beginnen ook meer meisjes te voetballen."

Toch ziet De Vylder de toekomst positief in: "Als onze talenten, zoals Nafi Thiam, Philip Milanov en Thomas Van der Plaetsen, goed presteren, zal de atletiek weer aan populariteit winnen. Als we dan de atleten goed ondersteunen, zullen er bij de komende generaties schitterende atleten zitten."