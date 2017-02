Farah neemt in stijl afscheid van indoor: met Europees record

Farah liet na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro optekenen dat hij na het WK 2017 in Londen een punt wil zetten achter zijn carrière op de piste. Hij zou wel nog marathons willen lopen.

Indoor liep hij zaterdag zijn laatste wedstrijd. En dat deed Farah in stijl. Op de 5.000 meter werd hij voortgestuwd door Albert Rop, maar Farah kon rekenen op zijn snelle eindsprint en won in 13 minuten 9,16 seconden. Daarmee is Farah bijna twee seconden sneller dan de Fransman Bouabdellah Tahri in 2010.

"Het publiek steunde mij ongelooflijk. Ik kan bijna niet geloven dat het mijn laatste race indoor was", zei Farah na de wedstrijd. "Ik had een geweldige carrière indoor en vooral op deze piste."