Nafi Thiam blijft goed op dreef in het begin van het indoorseizoen: ze liep in de reeksen van de 60m horden op het BK indoor in Gent 8"38, 4 honderdsten beter dan ze ooit deed. Straks loopt de olympische zevenkampkampioene nog de finale en springt ze hoog.