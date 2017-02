In 2012 bezorgde Savinova Rusland een gouden medaille op de Olympische Spelen in Londen. Ze was de snelste op de 800 meter, maar achteraf bleek ze niet zuiver op de graat te zijn.

Ze werd door het TAS nu voor vier jaar geschorst op basis van haar biologisch paspoort. De schorsing gaat in vanaf 24 augustus 2015.

Daarnaast werden ook al haar resultaten tussen 26 juli 2010 en 19 augustus 2013 geschrapt. Ze verliest daardoor haar olympische titel en ook haar wereldtitel uit 2011.