Wellicht geen EK indoor voor meerkamper Van der Plaetsen

"In november heeft Thomas een snee net boven zijn knie opgelopen bij een ongeluk", zegt zijn manager en zus Helena Van der Plaetsen. "Een open wonde die genaaid moest worden, waarna er wat littekenweefsel is ontstaan."

"Het herstel is iets trager verlopen dan verwacht. Thomas is nooit moeten stoppen met trainen, maar de volledige functionaliteit en mobiliteit is nog niet helemaal terug. Wellicht is het allemaal niet voldoende om het EK te halen."