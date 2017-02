Olympisch kampioene geschorst wegens "medicatie voor bloeddruk"

Zo vierde Harper Nelson twee jaar geleden haar overwinning op de Memorial. Zo vierde Harper Nelson twee jaar geleden haar overwinning op de Memorial.

Dawn Harper-Nelson (32) moet drie maanden op de strafbank zitten na een positieve dopingcontrole. In 2008 liep de Amerikaanse naar olympisch goud op de 100 meter horden. Vier jaar later was ze in Londen goed voor zilver.