Team Bolt flitst in gemengde estafetterace

Usain Bolt kreeg in Melbourne het gezelschap van zijn landgenoot Asafa Powell en de Amerikaanse atletes Jenna Prandini en Jeneba Tarmoh. Ze wonnen voor Japan en Australië.

"Ik heb me goed geamuseerd", liet Bolt na afloop noteren. "Het is ook voor de atleten eens leuk om in een ander opzet te lopen. Ik denk dat iedereen zich goed vermaakt heeft."