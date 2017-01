Thiam beslist na het BK of ze deelneemt aan het EK indoor

In 2015 veroverde de toen pas 20-jarige Nafi Thiam zilver op het EK indoor in Praag. Op de vijfkamp moest ze enkel de Britse Johnson-Thompson voorlaten.

Twee jaar en een olympische titel later is de status van Thiam volledig veranderd. Op 8 februari zal ze in Bercy voor het eerst sinds haar succesvolle zomer weer in actie komen. Ze neemt er deel aan een driekamp (verspringen, kogelstoten en 60 meter horden).

Op 18 februari staat dan het BK indoor op het programma, waar Thiam zal meedoen aan haar favoriete onderdeel, het hoogspringen. Daarna beslist ze of de conditie goed genoeg is om af te reizen naar Servië.