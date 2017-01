Bolt moet olympisch goud uit 2008 inleveren na positieve plas van Carter

Carter (l.) werd een tijdje geleden al betrapt. Carter (l.) werd een tijdje geleden al betrapt.

Usain Bolt (30) is een van zijn 9 gouden olympische medailles kwijt. Een positieve test van Nesta Carter, een van de ploegmaats van Bolt op de 4x100 meter in Peking in 2008, heeft voor de diskwalificatie van de Jamaicaanse aflossingsploeg gezorgd.