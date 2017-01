Carton verliest spannend duel met Ethiopische in Hannuit, Brit wint bij mannen

Hannuit is een vaste afspraak op de CrossCup-kalender. Louise Carton en Birthukan Adamu maakten er een mooie wedstrijd van. Pas in de laatste hectometers kon de Ethiopische afstand nemen.

Carton verstevigt wel nog maar eens haar leiding in de tussenstand. Ze heeft een ruime voorsprong op Sofie Van Accom.

Bij de mannen neemt Souffiane Bouchiki de eerste plaats over van de met een ziekte kampende Jeroen D'hoedt. Bouchiki was na de Brit Vernon de "best of the rest". In het klassement staan Bouchiki, D'hoedt en Kimeli op een zakdoek van elkaar.