Sport Vlaanderen zet contract met Berings stop: "Gedrevenheid blijft"

Berings probeerde vorig jaar haar oude niveau opnieuw te halen, met het EK in Amsterdam en de Spelen in Rio de Janeiro in het achterhoofd.

Maar in mei vorig jaar sloeg het noodlot opnieuw toe: Berings miste de rest van het seizoen door een gescheurde meniscus en een nieuwe knieblessure.

Berings liet toen al verstaan dat haar toekomst onzeker was, aangezien haar contract in juni afliep. "Ik weet niet wat daarna volgt. Er volgen gesprekken, maar ik moet alternatieven bedenken en mij voorbereiden dat het op een andere manier zal moeten", klonk het in mei vorig jaar.