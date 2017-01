De Ethiopiër Tamirat Tola mocht in Dubai de bloemen mee naar huis nemen, maar alle ogen waren eigenlijk gericht op zijn landgenoot Bekele. Die deed een aanval op het wereldrecord, maar zijn poging draaide uit op een sisser.

Bekele wou onder het record van 2 uur 2 minuten en 57 seconden duiken, maar kwam in het begin van de wedstrijd ten val. Hij verloor zo al na 10 kilometer voeling met de kopgroep en na 23 kilometer stapte hij uit de wedstrijd. Hij had last aan zijn linkerkuitbeen.