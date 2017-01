Eykens: "Heb mijn prestatie op de Spelen nog altijd geen plaatsje gegeven"

Ik wil heel graag onder die grens van twee minuten duiken. Het verschil is objectief heel klein, maar als je een 1 op die klok ziet staan, is dat een wereld van verschil.

"Je traint zo hard en als het er dan op zo'n wedstrijd uitkomt, is dat natuurlijk leuk. Ik vind het nog altijd ongelooflijk wat er in Rio allemaal gebeurd is. Het is moeilijk uit te leggen, maar het heeft allemaal nog niet echt een plaatsje gekregen."

"Het voelt zeker niet alsof het al een halfjaar geleden is. Het zit nog zeer vers in mijn geheugen. Als ik aan het lopen ben, zit het altijd in mijn achterhoofd. Zeker als het eens wat minder gaat."

Wat zijn de volgende doelen voor Eykens? "In de zomer is er een EK voor beloften in Polen. Dat is mijn hoofddoel. Het zou heel mooi zijn als ik ook naar het WK in Londen mag, maar ik ken de selectiecriteria nog niet. En hopelijk haal ik dezelfde vorm als vorig jaar."

"Mijn tijd? Ik wil heel graag onder die grens van twee minuten duiken. Het verschil is objectief heel klein, maar als je een 1 op die klok ziet staan, is dat een wereld van verschil. Het zou leuk zijn als het dit jaar al gebeurt, maar dat is heel moeilijk te voorspellen. Je moet de perfecte wedstrijd krijgen."

"Ik ben nog vrij jong dus ik heb nog wel wat tijd. Ik kan fysiek nog sterker worden en ook mijn eindsprint kan nog beter. De laatste stukjes zijn altijd het moeilijkst."