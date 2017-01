Van der Plaetsen: "Fijn dat ik Eaton heb kunnen inspireren met mijn verhaal"

Asthon Eaton werd twee keer wereldkampioen en twee keer olympisch kampioen op de tienkamp. "Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, maar hij had potentieel nog veel hoger kunnen scoren. Ik had graag gezien dat hij het wereldrecord outdoor op zo'n hoogte had gezet dat niemand in de nabije toekomst zelfs maar in de buurt zou kunnen komen."

"Fysiek had hij zeker nog mogelijkheden, maar ik denk dat het vooral mentaal moeilijk werd. Hij stond al vier of vijf jaar aan de top en eigenlijk had hij daar amper tegenstand. Hij had ook alles al gewonnen. Dan vecht je alleen nog tegen jezelf. Ik denk dat dat een beetje het probleem was."