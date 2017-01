IAAF zet deur op een kier voor Russische atleten

Russische atleten die in de toekomst hun sport willen beoefenen moeten van het IAAF aan drie voorwaarden voldoen. Ze moeten aantonen dat ze niet betrokken zijn geweest bij dopingpraktijken van de Russische atletiekbond.

De atleten moeten kunnen aantonen dat niemand uit hun begeleidingsteam een dopingverleden heeft en ze moeten zich door een onafhankelijke organisatie laten testen. Daartoe heeft de IAAF al een testprogramma opgericht, de IRTP. Als ze aan alle voorwaarden voldoen kunnen ze als neutraal atleet opnieuw aan sport doen.

Voorlopig hebben vijftig Russische atleten zich al kandidaat gesteld en dat worden er binnenkort meer dan zestig. Rusland werd in november 2015 geschorst nadat een rapport van het Wereldantidopingagentschap WADA systematisch dopinggebruik aan het licht had gebracht in de Russische atletiekwereld.