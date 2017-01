Een marathon in minder dan 2 uur? Koen Naert: "Denk niet dat het zal lukken"

50 jaar geleden dook men voor het eerst onder twee uur en tien minuten. 50 jaar later loopt men zeven minuten sneller. In één jaar drie minuten beter doen, dan moet je toch heel wat uit de kast halen.

Sportmerk Nike wil dit jaar onder de 2 uur duiken en heeft onder meer Eliud Kipchoge kunnen strikken voor het project. "Het plan is een beetje commercieel, want 3 minuten sneller lopen is echt wel heel snel", vertelt marathonloper Koen Naert aan Het journaal.

"Ik ben geen wetenschapper, maar ik denk niet dat het zal lukken. Ik ben een beetje sceptisch. De voorbije jaren werd het wereldrecord al enkele keren aangescherpt, maar nooit met 3 minuten."

"50 jaar geleden dook men voor het eerst onder 2 uur en 10 minuten. 50 jaar later loopt men 7 minuten sneller. In één jaar 3 minuten beter doen, dan moet je toch heel wat uit de kast halen."

Op de Spelen van Rio werd Koen Naert 22e. "Onder de 2 uur lopen, met alle hulpmiddelen, is voor mij niet haalbaar. 2 uur en 10 minuten is mijn grens. Ooit zal het me wel lukken", belooft Naert.