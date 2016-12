Sumgong sluit gouden jaar af met winst in San Sylvester Corrida

Sumgong was een maat te groot voor de concurrentie. Sumgong was een maat te groot voor de concurrentie.

Jemina Sumgong en Brazilië, het is een uitstekende combinatie. Na haar goud op de olympische marathon in Rio heeft de Keniaanse nu ook de San Sylvester Corrida in Sao Paulo gewonnen, in een recordtijd. Bij de mannen triomfeerde de Ethiopiër Leul Aleme.