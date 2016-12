VIDEO: 40 jaar geleden verloor België topatleet Ivo Van Damme in auto-ongeluk

Belga Ivo Van Damme overleed op 22-jarige leeftijd. Ivo Van Damme overleed op 22-jarige leeftijd.

Vandaag is het precies 40 jaar geleden dat de Belgische middellange afstandsloper Ivo Van Damme overleed bij een auto-ongeluk in Bollène in Zuid-Frankrijk op de terugweg van een trainingsstage. Hij werd amper 22 jaar en geldt nog steeds als een van de beste Belgische atleten uit de geschiedenis. In 1976 veroverde hij als 22-jarige twee olympische zilveren medailles in Montreal.