Tweevoudige olympische langeafstandskampioen van Moskou 1980 is niet meer

Yifter is in een ziekenhuis in Toronto gestorven aan de gevolgen van een klaplong. Hij lag al meer dan een jaar te bed.

Behalve zijn twee olympische titels won Yifter op de Spelen in 1972 in München een bronzen plak op de 10.000 meter. Onze landgenoot Miel Puttemans pakte destijds zilver op die afstand, achter Lasse Viren.

De Spelen van 1976 in Montréal gingen aan Yifter voorbij door een boycot van de Afrikaanse landen.

Yifter was een inspiratiebron voor grote Ethiopische atleten later in de geschiedenis. Onder meer tweevoudig olympisch kampioen op de 10.000 meter Haile Gebreselasie (1996 en 2000) verklaarde Yifter te zien als zijn grote idool.