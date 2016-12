FOTO: Prinses Astrid overhandigt Thiam Trofee voor Sportverdienste

Ook onder meer zwemmer Pieter Timmers, hockeyer Tanguy Cosyns, paralympisch tafeltennisser Laurens Devos en rolstoeltennisser Joachim Gérard werden in de bloemetjes gezet.

Eddy De Smedt, de Belgische delegatieleider op de Spelen, kon zijn bewondering voor Thiam moeilijk onder stoelen of banken steken. "We hebben het heel vaak met minder moeten doen, maar nu staat hier een echte topper op het podium. Eigenlijk hebben we er twee, want ook Greg Van Avermaet had deze prijs zeker verdiend", zegt hij.

"Het verbazende aan Thiam is vooral haar leeftijd. Dat ze op zo'n jonge leeftijd (21) zo'n prestatie heeft kunnen leveren op zo'n belangrijk moment, doet voor de lange termijn niets dan goeds verhopen."

"Ik bedoel wel expliciet de lange termijn. Het feit dat ze haar sport blijft combineren met haar studies is allesbehalve evident. Er mogen op korte termijn van Nafi geen wonderen verwacht worden, maar ik ben er zeker van dat die wonderen er op lange termijn inzitten."