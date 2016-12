Kimeli na EK-goud: "Al 2 keer gefaald, nu moest het goed zijn"

Op voorhand had ik gerekend op een harde wedstrijd. Ik weet dat ik in een groepje immers over de beste eindsprint beschik.

Er werd al gefluisterd dat Kimeli niet goed met de druk zou omkunnen. "De laatste twee weken heb ik de druk afgehouden. Ik was niet bezig met goud of zilver, wou me gewoon concentreren op de cross."

"Het is ook schitterend dat we met de ploeg ook nog een zilveren medaille behalen. Iedereen heeft alles gegeven. We schrijven een beetje geschiedenis."

De gouden medaille is het hoogtepunt uit Kimeli's carrière. Zijn moeder, die naar zowat alle wedstrijden komt, was er nu niet bij. "Ze heeft haar been gebroken. Mijn vriendin kon er ook niet bij zijn. Maar ik wil hen en mijn coach en iedereen in België bedanken voor de steun. Iedereen was enorm begaan met mij."