Brussel en Zürich organiseren finales van vernieuwde Diamond League

De Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion.

De Diamond League-meetings steken vanaf volgend jaar in een nieuw jasje. Atleten kunnen punten verdienen in 12 kwalificatiemeetings en in Zürich en Brussel wordt in een finale met de beste 8 atleten per discipline de jackpot verdeeld.