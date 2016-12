IAAF verkiest Nafi Thiam tot "Rijzende Ster" van 2016

Thiam was net 22 jaar geworden toen ze afgelopen zomer de olympische titel in de zevenkamp veroverde. Eerder kon ze die prestatie ook al verzilveren met een Gouden Spike en de Nationale Trofee voor Sportverdienste.

Thiam is trouwens in goed gezelschap, want bij de mannen ging de eer naar de Canadees Andre De Grasse, die in Rio drie medailles haalde (brons op de 100m, zilver op de 200m en brons op de 4x100m).

De Grasse wordt trouwens gezien als dé opvolger van Usain Bolt en die won natuurlijk de prijs voor Atleet van het Jaar, voor de zesde keer al, een record.

Bij de vrouwen ging de trofee naar Ethiopië, meer bepaald naar Almaz Ayana. Die verbaasde de wereld met een fabelachtig wereldrecord op de 10.000 meter, goed voor een gouden medaille op de Spelen.