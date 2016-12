Afwijkende bloedwaarden leveren drie Russische atleten een schorsing op

Tatjana Tsjernova (28) is de bekendste naam tussen de betrapte Russische sporters. Tsjernova is een meerkampster en veroverde in 2011 de wereldtitel in Daegu.

Het goud zal door de schorsing van Tsjernova nu gegeven worden aan de Britse Jessica Ennis-Hill, die afgelopen zomer in Rio nog naar de tweede plaats in de zevenkamp werd verwezen door Nafi Thiam.

Op de Spelen in Londen veroverde Tsjernova brons in de zevenkamp. Ook die medaille zal de Russin, die niet voor het eerst tegen de dopinglamp loopt, kwijtspelen. De Litouwse Austra Skujite krijgt zo alsnog een olympische medaille.

Jekaterina Sjarmina en Kristina Oegarova waren actief op de 1.500 meter, maar konden op die afstand geen spraakmakende resultaten voorleggen.