Gouden Spike is voor Thiam en Van der Plaetsen

In de aanloop naar de Spelen liet Thiam twee keer een vierde plaats noteren op een belangrijke afspraak. Op de gerenommeerde zevenkamp van Götzis viel ze net naast het podium. Ook op het EK in Amsterdam, waar Thiam enkel deelnam in het hoogspringen, moest ze tevreden zijn met de vierde plaats. In het indoorseizoen had Thiam ook al het Belgisch record verspringen van Tia Hellebaut verbeterd.

"Een trofee winnen is altijd leuk en het is de bevestiging van het feit dat ik goed bezig ben, maar prijzen pakken is uiteraard geen doel op zich. Het belangrijkste is voor mij de atletiekpiste. Een trofee is wel een aanmoediging en een beloning voor het harde werk", reageert Thiam.

"Volgend seizoen is het WK in augustus mijn hoofddoel. Ik zal er deelnemen aan de zevenkamp. Misschien pik ik in de winter ook het EK indoor mee, maar dat zal ervan afhangen hoe ik me op dat moment voel."

Tienkamper Thomas Van der Plaetsen dankt zijn tweede Gouden Spike vooral aan zijn Europese titel (foto). In Amsterdam liet hij 8.218 punten optekenen, goed voor het goud en een ticket voor de Olympische Spelen. In Rio verbeterde hij zijn persoonlijk record naar 8.332 punten, goed voor de achtste plaats.