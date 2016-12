VIDEO: Een blik in het leven van Usain Bolt in "I am Bolt"

Regisseurs Gabe en Benjamin Turner bieden nu een blik op het leven van de snelste man ter wereld. Ze kregen de toestemming om Bolt 18 maanden lang te volgen, van voor het WK van 2015 in Peking tot na de Olympische Spelen van Rio eerder dit jaar.

Het resultaat is vanaf maandag te zien in de bioscoop en op dvd. In "I am Bolt" praat de Jamaicaan openhartig over hoe hij worstelde met zijn motivatie om te blijven trainen en over zijn twijfels. "Ik maak me elk jaar zorgen of ik nog wel de snelste man ben", vertelt de 30-jarige Bolt.

Maar ook naast de piste bleven de camera's draaien. Zo zien we hem feesten op het strand en tijdens het carnaval. "Mensen zeggen altijd: "Zo is hij niet echt"", vertelt de 30-jarige sprinter. "Maar ik ben wel echt zo en dat wil ik laten zien. Ik hou van lol maken en uitgaan."