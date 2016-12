De olympische steeplekampioene uit Londen was geen onbeschreven blad. Vorig jaar doken er onregelmatigheden op in haar biologisch paspoort, waardoor het TAS al haar resultaten van juli 2011 tot en met juli 2013 geschrapt had. Dat ze haar gouden medaille zou moeten inleveren, hing dus wel in de lucht.

Het IOC strafte nu naast Zaripova ook nog 9 gewichtheffers, een hamerslingeraar en een verspringer. Alle bestrafte atleten komen uit landen van de voormalige Sovjet-Unie.